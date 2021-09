Molenbeek : un contrôle de police tourne mal, un individu blesse trois agents

Une des policières blessées a été emmenée à l’hôpital après avoir perdu connaissance. La bourgmestre Catherine Moureaux s’est rendu à son chevet.

Ce lundi matin vers 10h30, alors qu’une brigade de policiers effectuait des contrôles routiers chaussée de Gand à Molenbeek, un individu s’est rebellé et a blessé trois agents. “L’homme a sorti son cric pour menacer les agents. En essayant de le maintenir, trois policiers ont été blessés: un à la main, un au genou et une policière est tombée sur la tête. Elle a perdu connaissance et a été emmenée à l’hôpital“, détaille le porte-parole de la bourgmestre Catherine Moureaux, Rachid Barghouti. “La bourgmestre s’est rendu à son chevet. L’agente s’est réveillée, ses jours ne sont pas en danger mais elle reste sous contrôle médical“. En milieu d’après-midi, les médecins l’ont autorisé à rentrer chez elle.

“Rien ne peut justifier une telle violence“, a tweeté Catherine Moureaux.

Je viens d’apprendre que trois de nos policiers ont été blessés par un citoyen suite à un contrôle de routine. Je me rends immédiatement à leur chevet. Rien ne peut justifier une telle violence. Respect et solidarité envers notre corps de police de Bruxelles Ouest. — Catherine Moureaux (@catmoureaux) September 20, 2021

L’individu, quant à lui, a dans un premier temps réussi à s’enfuir. Des patrouilles ont été mobilisées pour maîtriser et rattraper l’individu, qui a pu être arrêté et privé de liberté. Il est actuellement interrogé par la police et sera mis à disposition du parquet de Bruxelles par la suite.

