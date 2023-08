Molenbeek-Saint-Jean : lourdes suspensions après la bagarre entre les équipes U21 d’Eupen et du RWDM

Les instances disciplinaires de l’Union belge de football (RBFA) ont infligé jusqu’à huit matches de suspension à quatre (anciens) joueurs U21 d’Eupen et du RWDM pour une bagarre survenue à l’issue de leur match fin avril.

Le 24 avril, les équipes U21 d’Eupen et du RWDM disputaient leur dernier match de la saison à Eupen. Le match s’est terminé sur le score de 2-2 et, après le coup de sifflet, une énorme bagarre a éclaté.

Selon l’arbitre Nicolas Joskin, le joueur d’Eupen Sibiry Keita a mis le feu aux poudres en disant à un coéquipier qu’il voulait encore régler ses comptes avec certains adversaires. Joskin a également noté qu’Emmanuel Gore Bi avait changé l’ambiance du match dès sa montée au jeu. Selon le RWDM, Gore Bi a été victime d’insultes durant la rencontre.

Moncef Boujour, joueur du RWDM, n’a pas apprécié le commentaire de Keita et y a répondu par la violence physique, incitant l’intervention d’Amadou Keita (Eupen) et du précité Gore Bi. Durant cette bagarre entre une douzaine de joueurs, l’arbitre a clairement vu que des coups étaient portés au visage et à d’autres parties du corps.

Le Comité disciplinaire a sanctionné Gore Bi et Boujour à la fin du mois de juin. Emmanuel Gore Bi a été désigné par l’arbitre comme le plus violent, et a reçu huit matches de suspension, dont six effectifs. Boujour a reçu six matches de suspension, dont quatre effectifs.

Les joueurs d’Eupen ont également été sanctionnés à ce moment-là, mais ont fait appel. Le Conseil disciplinaire a finalement confirmé les sanctions prononcées en première instance: six matches de suspension pour les deux joueurs, cinq pour Amadou Keita et quatre pour Sibiry Keita, qui a depuis été transféré au Slavia Sofia. Les deux joueurs doivent également s’acquitter d’une amende de 3.825 euros.

Avec Belga – Photo : Belga / Yorick Jansens