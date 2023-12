Molenbeek-Saint-Jean : absente depuis le 19 octobre, Catherine Moureaux annonce revenir “bientôt”

La bourgmestre de Molenbeek-Saint-Jean a donné de ses nouvelles sur Instagram.

“Après avoir subi des pressions humainement difficiles, pour ne pas dire du harcèlement, mon médecin m’a mis en maladie depuis plusieurs semaines. Je suis donc en convalescence et prends le temps de me remettre“, commence Catherine Moureaux, absente depuis le 19 octobre du collège. “Aujourd’hui, je sais que nous vivons une actualité douloureuse et que cela pèse, pour beaucoup d’entre nous, sur nos vies au quotidien. Je suis à vos côtés dans ce moment difficile“, poursuit-elle.

► VOIR AUSSI | Molenbeek-Saint-Jean : la bourgmestre Catherine Moureaux absente depuis le 19 octobre

Sur son post Instagram, Catherine Moureaux dément les rumeurs quant à sa démission et précise revenir bientôt : “Je reviens bientôt, avec toute mon énergie, pour faire vivre notre belle commune dans le respect et la solidarité !“.

Actuellement, Amet Gjanaj (PS) remplace la bourgmestre.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Catherine Moureaux (@catherine_moureaux)

Pour rappel, celle-ci avait fait l’objet de révélations quant à une altercation physique avec un échevin. Elle avait fermement démenti ces accusations.

Cinq hauts fonctionnaires de la commune témoignaient aussi d’un climat de travail toxique et d’une crise de confiance entre la bourgmestre et l’administration communale. Une secrétaire communale avait également démissionné et la DRH avait été licenciée.

La rédaction – Photo : Belga / Eric Lalmand