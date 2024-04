Molenbeek-Saint-Jean : 40 personnes sans-papiers occupent un ancien hôtel

Selon le collectif “Occupation solidaire”, ces familles habitent Bruxelles depuis plusieurs années.

Depuis le 22 avril, une quarantaine de personnes sans-papiers occupent un ancien hôtel situé sur le boulevard Léopold II à Molenbeek-Saint-Jean. “Ces familles habitent à Bruxelles depuis des années et subissent continuellement la violation de leurs droits fondamentaux“, s’indigne le collectif “Occupation solidaire”. Les occupants ont officialisé leur présence dans les lieux le 26 avril.

Le collectif estime que “leurs revendications et leurs conditions de vies sont totalement invisibilisées, et la question de la régularisation pourtant cruciale n’est pas du tout considérée par la classe politique“. “Au contraire, la répression durcit, les expulsions se multiplient et les conditions de vie deviennent de plus en plus précaires pour ces familles qui n’attendent pas des promesses, mais des solutions concrètes et immédiates.”

“L’occupation revendique un logement pour toutes et tous, et la régularisation de toutes et tous. La situation est urgente et il n’est pas question de négocier : un toit, c’est un droit, la dignité est une nécessité“, poursuit le collectif.

La rédaction – Photo : BX1