Molenbeek: le collège présente un projet de “budget vérité” en léger déficit

Les chefs de file des trois formations du collège échevinal de Molenbeek ont annoncé vendredi s’être accordés sur un budget “vérité” en léger déficit de 312.000 euros sur un total de quelque 255 millions d’euros.

Cette commune de l’ouest de Bruxelles compte près de 100.000 habitants. Ce résultat a été obtenu au terme d’un travail ligne par ligne et grâce à d’importants efforts notamment sur les dépenses.

Parmi les mesures prévues, la bourgmestre Catherine Moureaux (PS), l’échevin des Finances faisant fonction, Dirk De Block,(PTB) et le président du CPAS, Ahmed El Khannouss (Molenbeek autrement) ont annoncé, non sans regret, le licenciement de 20 travailleurs de la commune et 20 autres au CPAS.

Le non remplacement du personnel partant à la retraite appliqué depuis trois ans sera maintenu.

La prime de fin d’année sera réduite de moitié en moyenne, mais sera appliquée avec une gradation en fonction des revenus.: ce sera quelque 40% pour les plus petits salaires, et 80% pour les cadres supérieurs et les membres du collège échevinal.

“Dans une grande commune qui plus est une des plus pauvres, on ne s’imagine pas ce que cet exercice représente, avec la pluie de mesures impactantes qui ont été prises à tous les niveaux de pouvoir. Cette majorité n’a pas laissé exploser les dépenses. La masse salariale hors pensions est restée maitrisée. Les dépenses de fonctionnement sont contenues et ne suivent pas même l’inflation”, a dit d’emblée la bourgmestre, au cours d’une conférence de presse.

Le mali de la commune a été limité à 320.000 euros. Mais il atteindrait 1,793 million d’euros si les autorités communales n’avaient pas puisé dans les réserves communales pour financer les départs de personnel, a-t-elle précisé.

À côté des efforts produits et de l’engagement à faire procéder à un monitoring mensuel de la situation financière au cours des prochains mois, les trois ténors du collège ont mis en exergue leur choix de ne pas toucher aux effectifs policiers (882 ETP) en 2026 et 2027, ce qui nécessitera une hausse de la dotation communale eu égard à l’impact de mesures imposées par le fédéral.

Un budget d’un million d’euros sera consacré à l’extension du réseau de caméras de surveillance. Les services aux citoyens tels que ceux du département de la démographie seront maintenus. Il ne sera pas touché au personnel de la Propreté sous-staffé. Les investissements prévus dans quatre écoles communales seront maintenus. La commune continuera par ailleurs à soutenir le tissu social et ses asbl déjà financièrement pénalisées ailleurs, dont la commune dit avoir besoin pour assurer la cohésion sociale. Les ambitions à l’extraordinaire ont été revues à la baisse hormis en ce qui concerne l’extension de la Maison des cultures.

Belga