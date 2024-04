Molenbeek : inauguration d’une plaque en l’honneur de Françoise Romnée, dévouée pour la cause des réfugiés

Une plaque commémorative a été inaugurée vendredi après-midi en l’honneur de Françoise Romnée, bénévole dévouée pour la cause des réfugiés à Bruxelles et décédée en 2022. L’hommage a été rendu lors d’une cérémonie organisée à Molenbeek-Saint-Jean, en présence notamment de la fille de la défunte et de la bourgmestre de la commune, Catherine Moureaux.

Pendant plus de dix ans, Françoise Romnée s’est engagée en tant que bénévole pour venir en aide aux réfugiés entre autres – que ce soit via un soutien administratif, juridique, de l’aide sociale ou encore psychologique. Elle est décédée le 18 avril 2022 après avoir aidé “des milliers de personnes dans le besoin”, a souligné la fille de la défunte lors de la cérémonie.

La plaque commémorative a trouvé sa place sur la façade de la “Casa Tamam”, lieu d’hébergement de 340 résidents-réfugiés à Molenbeek-Saint-Jean dans lequel Mme Romnée a œuvré pendant près de deux ans.

“À la mémoire de Romnée Françoise, pour son combat dans les crises migratoires et sa détermination à redonner un peu d’humanité à celles et ceux qu’elle appelait ‘ses amis’. Notre histoire a besoin de conter la sienne, de partager et de donner inconditionnellement comme elle l’a fait pour des milliers de personnes“, peut-on lire sur l’écriteau.

La bourgmestre de la commune, notamment à l’initiative de l’hommage, a tenu à rappeler le caractère “généreux” de la défunte, “qui a donné plus de dix ans de sa vie pour aider les plus vulnérables sur le territoire communal, qu’il s’agisse de réfugiés, de demandeurs d’asile ou encore de sans-abris“.

“Molenbeek-Saint-Jean est et restera une commune hospitalière. Nous avons sur notre territoire énormément de personnes en situation d’occupation temporaire, et cet hommage est également l’occasion d’honorer toutes celles et ceux qui les encadrent et les soutiennent au quotidien“, a conclu Catherine Moureaux.

