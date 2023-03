Mobilité : des nouveaux métros circulent sur les lignes 2 et 6

Une bonne nouvelle pour les navetteurs.

Sur notre Alertez-nous, un internaute nous a signalés que des métros M6 circulaient sur les lignes 2 et 6. Une information qui a été confirmée sur Twitter par la STIB. “Bonne nouvelle ! Des métros M6 (dit Boas) viennent d’être transférés aujourd’hui sur les lignes 2 et 6”, explique la STIB. “Ce qui veut dire plus de confort et de places pour nos voyageurs. Ne vous étonnez donc pas si vous les croisez aujourd’hui sur ces lignes.”

March 13, 2023

Ces rames circulent déjà sur les lignes 1 et 5. Le surnom “Boa” a été trouvé, car les voyageurs peuvent se déplacer d’un bout à l’autre de la rame sans en sortir.