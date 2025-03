Mobilisation dans différents centres de contrôle techniques : le syndicat ACV plaide pour un “travail faisable”

Les représentants syndicaux ont distribué des dépliants aux visiteurs pour réclamer un “travail faisable” dans le secteur qui manque de personnel et d’infrastructures adéquates.

Le syndicat chrétien ACV Puls s’est mobilisé jeudi dans différents centres de contrôle technique automobile et d’examen de conduite en Flandre et à Bruxelles.

L’action a été organisée alors que la ministre flamande compétente, Annick De Ridder (N-VA), travaille à une réforme de la législation relative au contrôle technique des véhicules et à l’examen de conduite. Le syndicat veut participer à son élaboration et demande davantage de ressources mais aussi de personnel. Le contrôle technique et l’examen de conduite constituent des services socialement importants, souligne la syndicaliste Elke Gelens. “Les personnes qui y travaillent contribuent à la sécurité routière et c’est dans l’intérêt de tous. Nous demandons plus de respect à cet égard, de la part du gouvernement, des employeurs et des clients.”

Le secteur a notamment besoin d’infrastructures plus modernes et de plus de travailleurs pour réduire la charge de travail, affirme le syndicat. “Nous appelons les employeurs et les décideurs politiques à garantir des conditions de travail faisables.” Il n’est pas encore question de mouvement de grève, mais l’ACV n’exclut pas des actions à l’avenir. Le contrôle technique et les examens de conduite relèvent de la compétence des régions.

