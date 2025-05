Mise sous tutelle du PS molenbeekois : vers une modification des échevins ? “Nous verrons après comment déterminer le collège”

Karine Lalieux, députée bruxelloise pour le PS, était invitée dans Bonjour Bruxelles.

La Fédération bruxelloise du Parti Socialiste a décidé lundi de placer la section de Molenbeek-Saint-Jean sous tutelle provisoire pour une durée de quatre mois. Cette mesure vise à rétablir un climat serein au sein de la section et à préparer dans les meilleures conditions les prochaines élections internes afin de renouveler les différentes instances. Karine Lalieux va incarner cette mise sous tutelle. “Nous voulons des élections correctes pour les présidences. Nous voulons faire un travail avec la section, avec les militants pour soutenir le projet pour Molenbeek.”

Des tensions internes agitent la section molenbeekoise du PS depuis plusieurs années. La bourgmestre socialiste Catherine Moureaux est absente depuis le mois de février pour cause de maladie et devrait l’être au moins jusqu’à la fin juin. “Nous respectons sa période de maladie“, indique Karine Lalieux. “Elle se reconstruit.” “Je souhaite que Catherine Moureaux puisse revenir à Molenbeek, puisse mener cette législature au bout.”

L’échevin Amet Gjanaj exerce la fonction depuis lors. “Il travaille sur un budget et a notre totale confiance au niveau du PS“, indique encore la députée bruxelloise. Va-t-il falloir rebattre les cartes au niveau des échevins ? “Pour l’instant, nous travaillons sur la section, et nous verrons après comment nous déterminerons le collège et comment nous avancerons avec le collège de Molenbeek.”

■ Karine Lalieux, députée bruxelloise pour le PS, au micro de Fabrice Grosfilley