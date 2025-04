Métro 3 : avis favorable pour la démolition du Palais du Midi

La commission de concertation a rendu un avis favorable sous condition pour la démolition/reconstruction du Palais du Midi. C’est à présent à la Région de prendre la décision d’accorder le permis.

Le 1ᵉʳ avril dernier, la commission de concertation s’était réunie à la Ville de Bruxelles pour examiner la demande de permis pour la démolition suivie de la reconstruction du Palais du Midi dans le cadre des travaux pour le métro 3. Pour rappel, cela fait maintenant de nombreux mois que le chantier est arrêté à ce niveau.

►Lire aussi : Palais du Midi : début de l’enquête publique sur le démantèlement, découvrez à quoi il devrait ressembler (Photos)

Les membres de la commission se sont à nouveau réunis le 15 avril et ils viennent de rendre leur avis. Pour la direction de l’Urbanisme et la direction des monuments et sites, c’est un avis favorable. Quelques conditions sont tout de même émises comme le maintien du bon état des façades, d’étudier la finition et teintes des menuiseries, d’inclure l’école maternelle et primaire, d’aménager un jardin nord et les toitures terrasses pour une utilisation pour l’école et le quartier, de choisir des plantes indigènes… Ce sont des conditions minimales par rapport au projet.

La Ville de Bruxelles rend aussi un avis favorable sous condition, mais ajoute l’obligation de préserver les mètres carrés dédiés au sport.

Le fonctionnaire délégué régional doit à présent délivrer le permis d’urbanisme. Une fois le sésame obtenu, les travaux pourront démarrer même s’il y a fort à parier que des recours seront introduits.

►Pour l’ARAU, il faut éviter de sacrifier le quartier de stalingrad pour le métro 3

V.Lh. – Photo:BX1