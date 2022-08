Météo : une rentrée des classes sous un ciel partagé entre nuages et éclaircies

Ce lundi, le ciel sera partiellement à parfois très nuageux sur la plupart des régions, annonce l’Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin matinal. Le temps restera toutefois sec.

Les maxima seront compris entre 21 degrés en Haute Ardenne ou à la mer, 23 à 24 degrés sur la partie nord du pays. À Bruxelles, il fera jusqu’à 24 degrés également. Le vent de secteur nord-est sera faible à modéré.

Lundi soir et durant la nuit, le temps restera partagé entre de larges éclaircies et des passages nuageux parfois un peu plus nombreux. Le mercure descendra à 12 degrés dans la capitale.

De mardi à vendredi, le soleil s’imposera de plus en plus avec un mercure affichant régulièrement 26 à 27 degrés sur le centre.

Samedi, le temps sera par contre plus instable et les températures baisseront autour des 20 à 25 degrés.

Quant à la qualité de l’air chez nous à Bruxelles, elle sera “bonne” ce lundi et deviendra “ assez bonne” dans les prochains jours, prévient Bruxelles Environnement via son baromètre. L’organisme bruxellois informe quotidiennement et en temps réel de l’évolution des particules polluantes dans la capitale.

A.V. et Belga – Photo : Belga/Philippe François