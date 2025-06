Météo : une journée chaude et ensoleillée

Le temps sera chaud et ensoleillé mercredi avec la formation de quelques cumulus en cours de journée. Les maxima varieront entre 22 et 29 degrés, selon les prévisions de l’IRM.

Le temps sera chaud et ensoleillé, et quelques nuages cumuliformes se reformeront en cours de journée dans l’intérieur du pays. Les températures maximales varieront entre 20 degrés en bord de mer, 24 degrés en haute Ardenne et 28 degrés à Bruxelles. Le vent faible de direction variable s’orientera entre l’ouest et le nord-ouest et deviendra parfois modéré, surtout en Flandre. En bord de mer, il deviendra modéré de nord à nord-ouest.