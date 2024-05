Météo : un week-end sous la pluie

Le ciel deviendra rapidement très nuageux à partir du sud, samedi matin, et sera suivi dès la mi-journée par des périodes de pluie ou d’averses, et d’un risque d’un orage localisé. Les maxima se situeront entre 12°C en Hautes-Fagnes et 17 ou 18°C en Campine, sous un vent faible à modéré de sud à sud-est, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM).

Ce soir, le temps sera d’abord encore variable avec des pluies, des averses et localement risque d’orage. Cette nuit, le temps deviendra sec avec des éclaircies parfois larges. Le ciel restera toutefois assez nuageux au sud du sillon Sambre-et-Meuse et la visibilité y sera parfois limitée en Ardenne. Les minima de 4 à 8°C, sous un vent faible à parfois modéré de sud-ouest. La journée de dimanche débutera parfois sous la grisaille, notamment au sud du sillon Sambre-et-Meuse où l’atmosphère sera aussi souvent brumeuse. Ensuite, le ciel sera changeant à parfois très nuageux avec risque de quelques ondées locales, essentiellement au sud du sillon Sambre-et-Meuse. Les maxima se situeront entre 13 et 15°C en Ardenne ainsi que dans la région côtière, et autour de 16 à 18°C ailleurs, sous un vent faible à modéré généralement de secteur ouest à sud-ouest. Une nouvelle dégradation interviendra en soirée ou la nuit.

