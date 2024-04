Météo : un week-end qui commence sous le soleil

Ce samedi nous offre un avant-goût d’été, avec un grand soleil et des températures hautes. Et il faudra en profiter, car le temps risque de changer à partir de demain, dimanche.

Malgré une petite pellicule de nuages dans le ciel bruxellois, c’est le soleil qui prédomine ce samedi. Les minimales seront de 15° en soirée et les maximales de 22° en milieu de journée. Cependant, la météo risque de changer à partir de demain : plus de nuages et une chute des températures. La pluie sera de retour en début de semaine.

Aujourd’hui, si vous voulez profiter d’une pause ensoleillée, il est conseillé de se protéger. L’indice UV est élevé et un coup de soleil est très vite attrapé. Du côté des yeux et du nez qui piquent à cause des allergies, il faudra faire également attention. La concentration de pollens dans l’air des bouleaux, chênes et frênes est très importante.

Ca. Pa.