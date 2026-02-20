 Aller au contenu principal
BX1

Météo : un vendredi sous les nuages

Nuages Ciel gris Météo Bruxelles - Belga Philippe François

Sur l’est du pays, les précipitations éventuelles pourront encore temporairement adopter un caractère hivernal. En fin de journée, une zone de pluie plus marquée arrivera par le nord-ouest.

La nébulosité sera assez abondante et les éclaircies plutôt rares vendredi, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). De faibles pluies seront également possibles par endroits.

Les maxima varieront entre 3°C en haute Ardenne, 8 ou 9°C dans le centre du pays et 10°C au littoral. Le vent de sud-ouest se lèvera pour devenir modéré dans l’intérieur du pays et assez fort le long du littoral, où des pointes pourront atteindre 50 km/h.

Dans la nuit de vendredi à samedi, la nébulosité restera assez abondante, avec encore quelques faibles pluies par endroits. Les températures varieront peu avec des minima compris entre 2°C sur les hauts plateaux de l’est et 8°C sur le centre et l’ouest du pays. Le vent de secteur sud-ouest restera généralement modéré dans l’intérieur du pays et assez fort en bord de mer, avec des pointes de 50 à 60 km/h.

Belga

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales