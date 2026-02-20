Météo : un vendredi sous les nuages
Sur l’est du pays, les précipitations éventuelles pourront encore temporairement adopter un caractère hivernal. En fin de journée, une zone de pluie plus marquée arrivera par le nord-ouest.
La nébulosité sera assez abondante et les éclaircies plutôt rares vendredi, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). De faibles pluies seront également possibles par endroits.
Les maxima varieront entre 3°C en haute Ardenne, 8 ou 9°C dans le centre du pays et 10°C au littoral. Le vent de sud-ouest se lèvera pour devenir modéré dans l’intérieur du pays et assez fort le long du littoral, où des pointes pourront atteindre 50 km/h.
Dans la nuit de vendredi à samedi, la nébulosité restera assez abondante, avec encore quelques faibles pluies par endroits. Les températures varieront peu avec des minima compris entre 2°C sur les hauts plateaux de l’est et 8°C sur le centre et l’ouest du pays. Le vent de secteur sud-ouest restera généralement modéré dans l’intérieur du pays et assez fort en bord de mer, avec des pointes de 50 à 60 km/h.
Belga