Météo : un vendredi sous les nuages

Les maxima varieront entre 3°C en haute Ardenne, 8 ou 9°C dans le centre du pays et 10°C au littoral. Le vent de sud-ouest se lèvera pour devenir modéré dans l’intérieur du pays et assez fort le long du littoral, où des pointes pourront atteindre 50 km/h.

Dans la nuit de vendredi à samedi, la nébulosité restera assez abondante, avec encore quelques faibles pluies par endroits. Les températures varieront peu avec des minima compris entre 2°C sur les hauts plateaux de l’est et 8°C sur le centre et l’ouest du pays. Le vent de secteur sud-ouest restera généralement modéré dans l’intérieur du pays et assez fort en bord de mer, avec des pointes de 50 à 60 km/h.