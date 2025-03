Météo : un vendredi ensoleillé avant les averses dès samedi

La journée de vendredi débutera avec un temps souvent très ensoleillé et quelques voiles d’altitude.

L’après-midi, la nébulosité deviendra parfois plus variable depuis la France avec davantage de nuages moyens et élevés. Les maxima particulièrement doux, s’échelonneront entre 18 ou 19 degrés en Ardenne et à la côte, 20 à 22 degrés en plaine et 23 degrés en Campine, selon les dernières prévisions de l’IRM.

Vendredi soir et la nuit suivante, la nébulosité deviendra nettement plus abondante avec une augmentation du risque d’averses depuis la France. La nuit sera très douce avec des minima compris entre 8 degrés en haute Ardenne et 11 à 13 degrés en plaine. Samedi, le temps sera variable avec alternance d’éclaircies et de périodes nuageuses. Nous prévoyons également des averses, pouvant localement prendre un caractère orageux. Ces averses s’intensifieront en fin d’après-midi et en soirée. Les maxima seront compris entre 14 et 18 degrés.

Belga avec IRM