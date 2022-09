Météo : un temps sec, ensoleillé et sous 26 degrés ce jeudi

Le temps restera sec, jeudi, avec d’abord en matinée beaucoup de soleil, puis dans le courant de la journée, quelques bancs de nuages alternerant avec de larges éclaircies, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM).

Les maxima varieront entre 21°C en Hautes Fagnes et par endroits 27°C en plaine. Il fera jusqu’à 26°C à Bruxelles.

Cette nuit, le temps restera sec sous un ciel peu à parfois partiellement nuageux. Les minima varieront de 11 à 17°C. Le mercure ne descendra pas en des 16°C chez nous, dans la capitale.

Vendredi, le temps sera d’abord sec sous un ciel partagé entre des périodes ensoleillées et des champs de nuages élevés et moyens. Dans l’après­-midi, la nébulosité augmentera et en fin d’après­-midi ou en soirée, quelques averses seront possibles sur les régions proches de la frontière française. La nuit suivante, ce risque d’averses concernera également le reste du territoire. Les maxima oscilleront entre 23°C en Hautes Fagnes à 27 voire localement 28°C dans le centre.

Samedi en journée, la nébulosité sera abondante avec des averses et un risque d’orage. En fin d’après­-midi, des éclaircies se développeront et la tendance aux averses diminuera. Les maxima évolueront entre 18°C en Ardenne et 22°C dans le centre.

Quant à la qualité de l’air chez nous à Bruxelles, elle sera “assez bonne” ce jeudi, prévient Bruxelles Environnement via son baromètre. L’organisme bruxellois informe quotidiennement et en temps réel de l’évolution des particules polluantes dans la capitale.

A.V. et Belga – Photo: Belga/Siska Gremmelprez