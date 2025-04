Météo : un dimanche plus frais, averses le matin et éclaircies l’après-midi

Ce dimanche matin, des champs nuageux assez nombreux seront encore à l’origine de quelques pluies ou averses par endroits. L’après-midi, les averses se raréfieront et ne concerneront déjà plus que l’Est du pays à la mi-journée.

Le temps deviendra alors sec sur la plupart des régions, à une éventuelle ondée isolée près, sous un ciel plus changeant, partagé entre éclaircies et champs nuageux. Sur l’ouest du pays, les conditions devraient même devenir assez ensoleillées. Il fera moins chaud que la veille avec des maxima de 13 ou 14 degrés en Hautes- Fagnes à 18 ou 19 degrés en Campine. Le vent, orienté au secteur sud-ouest, sera modéré, et à la côte parfois assez fort, avec des rafales de 40 À 55 km/ h.

Ce soir et cette nuit, le ciel sera partiellement à parfois très nuageux avec quelques ondées locales. Les minima se situeront entre 7 et 10 degrés au cœur des grands centres urbains, et généralement entre 3 et 7 degrés ailleurs. Dans l’intérieur des terres, le vent diminuera en intensité et deviendra souvent faible de secteur sud à sud-ouest. Dans la région côtière, il restera modéré de secteur sud-ouest.

Belga