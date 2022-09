Météo : un ciel toujours mitigé entre éclaircies et averses orageuses

Des périodes de pluie influenceront encore le pays ce jeudi, ainsi que dans les prochains jours.

Le temps sera temporairement plus sec avec un ciel partagé entre nuages et éclaircies ce jeudi matin, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). L’après-midi, il fera à nouveau plus variable avec localement des averses et un risque d’orage. Il fera jusqu’à 22°C dans le centre. Ce soir, le temps restera variable avec des averses orageuses pouvant localement être à l’origine de précipitations abondantes en peu de temps.

Dans le courant de la nuit, la tendance aux averses diminuera dans beaucoup d’endroits avec des éclaircies et des champs nuageux. Les minima atteindront 14°C à Bruxelles.

Vendredi, le temps sera d’abord sec en beaucoup d’endroits mais quelques averses soutenues seront déjà possibles dans l’extrême ouest ainsi qu’en Ardenne. L’après-midi, nous prévoyons des averses plus répandues; celles-ci pourraient alors être orageuses et donner lieu à d’abondantes précipitations en peu de temps. Les maxima se situeront entre 19 et 20°C chez nous. Le vent sera modéré à assez fort de secteur sud-ouest, avec des rafales jusqu’à 60 km/h.

Samedi, le ciel sera généralement très nuageux avec de fréquentes averses, parfois à caractère orageux.

Quant à la qualité de l’air chez nous à Bruxelles, elle sera “bonne” ce jeudi et même “très bonne” dans les prochains jours, prévient Bruxelles Environnement via son baromètre. L’organisme bruxellois informe quotidiennement et en temps réel de l’évolution des particules polluantes dans la capitale.

▶ Encore plus d’informations sur L’Air du Temps, votre météo bruxelloise et les info-services de votre région

A.V. et Belga – Photo : Belga/Nicolas Maeterlinck