Météo : un ciel partiellement à parfois très nuageux, et des maxima ne dépassant pas 22°C

Les champs nuageux progresseront vers le sud et la nébulosité deviendra variable à assez abondante sur l’ensemble des régions ce lundi. À l’exception de quelques gouttes, le temps restera généralement sec, selon les prévisions matinales de l’Institut royal météorologique (IRM).

Les maxima varieront entre 17°C en haute Ardenne, 20°C en bord de mer et 22°C dans le centre du pays. Le vent faible de nord deviendra modéré en cours de journée.

Ce soir et la nuit prochaine, le ciel se dégagera, puis de nouveaux bancs nuageux reviendront sur la bande côtière en seconde partie de nuit. Les températures redescendront entre localement 6°C en Ardenne, 11 à 13°C dans le centre du pays et 16°C en bord de mer.

Mardi, le soleil fera de belles apparitions en début de journée dans l’intérieur des terres. Le ciel deviendra ensuite partiellement nuageux dans toutes les régions, mais le temps restera sec. Il fera un peu plus chaud avec des maxima de 20°C en bord de mer et en haute Ardenne à 24 ou 25°C en Flandre et dans le centre du pays. Le vent sera faible à modéré.

Une zone de pluie peu active traversera discrètement le pays mercredi, puis un temps plus chaud et plus ensoleillé reviendra en seconde partie de semaine.

La qualité de l’air sera “très bonne” ce lundi, selon le baromètre de Bruxelles Environnement.

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