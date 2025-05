Météo : un ciel changeant et des averses pour la journée

La nébulosité sera variable avec des averses, prévoit l’Institut royal météorologique (IRM).

En cours d’après- midi, davantage d’éclaircies se développeront depuis l’ouest. Il fera relativement frais avec des maxima de 10 degrés en Haute Fagnes à 15 degrés dans le centre et en Lorraine Belge. Le vent sera modéré de secteur nord- ouest. A la mer, il deviendra faible de secteur ouest vers le soir.

Vendredi soir et cette nuit, le temps sera généralement sec avec de larges éclaircies dans un premier temps. En fin de nuit, la nébulosité augmentera sur l’ouest du pays. Les minima oscilleront entre 1 degré en Hautes- Fagnes et 10 degrés à la mer. Dans certaines vallées ardennaises, il pourra même geler localement. Le vent sera faible, et d’abord variable puis de sud- ouest.

Samedi matin, des éclaircies seront encore présentes avec un temps sec. Assez rapidement, la nébulosité augmentera depuis l’ouest avant l’arrivée d’une zone de pluie. Les maxima oscilleront entre 12 degrés en Ardenne et 17 degrés au littoral. Le vent de sud- ouest sera modéré, et à la côte assez fort.

Belga