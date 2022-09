Météo : températures fraiches et petites averses isolées, l’automne s’installe doucement

La nébulosité sera variable ce lundi, avec par endroits quelques averses, généralement faibles. Les maxima ne dépasseront pas 16 degrés à Bruxelles, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique.

Ce soir et la nuit prochaine, le risque d’averses diminuera et se limitera à l’est de l’Ardenne et à la région côtière. Les températures redescendront autour de 9 degrés chez nous, dans la capitale.

Mardi matin, on retrouvera quelques éclaircies mais aussi des champs de nuages bas. En journée, le ciel sera partiellement à parfois très nuageux avec par endroits quelques faibles précipitations. Les maxima se situeront autour de 17 degrés à Bruxelles.

Mercredi, le ciel sera toujours assez nuageux avec encore un faible risque de pluie. Il y aura un léger redoux des températures.

La seconde partie de la semaine s’annonce ensuite assez douce avec un risque de pluie assez réduit.

Quant à la qualité de l’air chez nous à Bruxelles, elle sera “très bonne” ce lundi et deviendra “bonne” dans les prochains jours, prévient Bruxelles Environnement via son baromètre. L’organisme bruxellois informe quotidiennement et en temps réel de l’évolution des particules polluantes dans la capitale.

A.V. et Belga – Photo: Belga/Nicolas Maeterlinck