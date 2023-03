Météo : pluie et neige fondante au progamme

La journée débutera sous un ciel couvert. Gouttes de pluie et flocons de neige se partageront le territoire, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM).

Les premières se concentrant sur la basse et la moyenne Belgique et les seconds sur la haute Belgique, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM).Les précipitations se décaleront ensuite vers le sud-est. Les plus intenses toucheront le centre du pays, où elles pourront se transformer en neige fondante au fil des heures. Les maxima se situeront entre 1 et 6°C : ils seront atteints l’après-midi au sud du sillon Sambre-et-Meuse et en matinée au nord de celui-ci.

Dans la nuit de mardi à mercredi, un peu de neige fondante sera d’abord observée en basse et en moyenne Belgique avant le retour d’un temps temporairement plus sec.

Au sud du sillon Sambre-et-Meuse, des chutes de neige ou de neige fondante se poursuivront avec une accumulation au-dessus de 200 à 300 m. En fin de nuit, l’onde neigeuse devrait remonter vers le centre puis le nord du pays pour s’étendre à la plupart des régions mercredi matin. La situation pourra alors devenir délicate avec une accumulation de neige jusqu’en plaine. Les températures nocturnes descendront vers des valeurs proches de 0°C en plaine à -3°C en Hautes Fagnes.

Plus de douceur à partir de mercredi en fin de journée

Mercredi, la journée commencera sous un ciel couvert avec des chutes de neige sur la plupart des régions. Au fil des heures, la masse d’air se radoucira sur le sud du pays et la neige devrait s’y transformer en pluie. L’après-midi, le temps deviendra plus sec en basse et en moyenne Belgique. Il fera froid avec des maxima de 1 à 2°C sur le centre, 2 à 3°C en Ardenne et 6 à 7°C en Gaume.

