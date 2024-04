Météo : nuages, éclaircies, nuages, éclaircies, …

Dimanche après-midi, des passages nuageux alterneront avec de larges éclaircies. Quelques averses seront possibles, d’abord sur l’est du pays, et plus tard aussi ailleurs mais le temps restera toutefois sec sur la plupart des régions. Les maxima se situeront autour de 5 degrés en Hautes- Fagnes, 9 degrés au littoral et 10 ou 11 degrés sur le reste de la Flandre, a annoncé l’IRM.

Le vent sera modéré, et à la côte modéré à assez fort, de secteur nord- nord- ouest à nord. Dimanche soir, quelques averses seront encore possibles. Durant la nuit, ce risque se confinera plutôt en bord de mer. Ailleurs, le temps deviendra sec avec de larges éclaircies. En fin de nuit, l’Ardenne devra toutefois composer avec des nuages bas ou du brouillard pouvant être givrant. Les minima se situeront entre -2 et 0 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse, autour de +5 degrés à la côte et entre 0 et +2 degrés ailleurs. Le vent de nord sera d’abord encore modéré en soirée, avant de devenir faible sur la plupart des régions durant la nuit. Lundi matin, l’Institut Royal Météorologique prévoit de larges éclaircies, et même un temps assez ensoleillé sur l’ouest. En Ardenne, la journée débutera sous la grisaille avec des nuages bas et du brouillard. Ensuite, le ciel sera partagé entre éclaircies et champs nuageux pouvant être à l’origine de quelques giboulées, ou d’un peu de neige fondante en Ardenne. Les maxima seront compris entre 4 degrés en Hautes- Fagnes et 10 degrés dans le centre; ils se situeront autour de 9 degrés au littoral. Durant la nuit de lundi à mardi, le temps deviendra sec et peu nuageux à serein. Du brouillard pourrait à nouveau se former en Ardenne et y être localement givrant. Les minima iront de -3 degrés en Haute Belgique à 0 degré dans le centre. Seul l’ouest du pays conservera des températures positives. La journée de mardi débutera avec un temps assez ensoleillé mais très frais. Ensuite, les champs nuageux deviendront plus nombreux et pourraient laisser échapper quelques ondées locales; le temps restera toutefois sec en beaucoup d’endroits. En fin d’après- midi ou en soirée, des pluies atteindront le nord- ouest du pays, avant de s’étendre aux autres régions durant la nuit.