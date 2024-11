Météo : nuages bas, brume et brouillard pour débuter la journée de jeudi avant des éclaircies

La journée de jeudi débutera avec des nuages bas, de la brume et du brouillard, surtout présent dans l’est du pays, selon les dernières prévisions de l’IRM.

Les maxima se situeront entre 7 et 11 degrés. Jeudi soir et dans la nuit, brume, brouillard et nuages bas se formeront à nouveau. Les minima seront compris entre 0 ou -1 degré en certains endroits dans le nord-est et entre +2 et +5 degrés dans la plupart des autres régions. Vendredi, le temps sera gris avec de la brume, du brouillard et des nuages bas. Le brouillard se dissipera progressivement, mais le temps restera tout de même nuageux ou brumeux. Les maxima seront compris entre 7 et 11 degrés.

Belga avec IRM