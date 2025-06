Météo : nuages bas avant un temps plus ensoleillé

Pour ce premier jour de la semaine, il y aura d’abord beaucoup de nuages bas avec un risque d’averses. Ensuite, il fera de plus en plus ensoleillé à partir de l’ouest. Les maxima seront de 16 à 21 degrés, selon les prévisions de l’IRM en début de journée.

Ce matin, le ciel sera très nuageux dans la plupart des régions avec de nombreux nuages bas. Plus tard en matinée, le ciel s’ouvrira à partir de l’ouest et il fera même ensoleillé en bord de mer. A partir de midi, quelques averses pourront se déclencher dans l’intérieur des terres. Vers le soir, le temps deviendra partout peu nuageux et sec. Les maxima se situeront entre 16 ou 17 degrés en Haute Ardenne et en bord de mer et 20 à 21 degrés dans le centre. Le vent sera faible à modéré d’ouest à sud-ouest et deviendra modéré d’ouest à nord-ouest.

Belga