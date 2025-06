Météo : nébulosité abondante et températures en net recul pour débuter la semaine

Le temps sera souvent très nuageux avec quelques ondées qui s’étendront de l’ouest au centre du pays.

L’après-midi, les averses se décaleront vers l’est tout en s’affaiblissant et des éclaircies parfois larges nous reviendront par le littoral. Les maxima, en nette baisse, n’afficheront plus que 20 degrés en haute Ardenne ou à la mer et jusqu’à 24 degrés en plaine. Le vent sera modéré à parfois assez fort de secteur ouest.

Les rafales atteindront alors 50 à 60 km/h. Lundi soir et la nuit suivante, le ciel sera peu nuageux à serein. Les minima seront compris entre 7 degrés en haute Ardenne et 13 ou 14 degrés en plaine. Le vent de sud-ouest sera modéré en basse et moyenne Belgique, mais faible en haute Belgique.

Belga