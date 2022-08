Météo : le soleil et la chaleur s’installent dès ce lundi

Cette semaine pourrait être la plus chaude de l’année. Le pays passera en code orange mercredi jusque dimanche.

Le temps sera à nouveau ensoleillé ce lundi. Les maxima se situeront entre 25 et 27 degrés à Bruxelles, selon l’Institut royal météorologique (IRM). Il fera autour de 23 ou 24 degrés sur les hauteurs de l’Ardenne et autour de 28 voire 29 degrés en Lorraine belge. A la côte, les températures ne dépasseront par contre pas 22 degrés, limitées par un vent modéré de nord à nord­-est, présent aussi sur l’ensemble du pays.

Lundi soir, les éventuels petits cumulus disparaîtront. Le ciel restera pratiquement serein durant la nuit. Les minima oscilleront entre 9 degrés en Ardenne, voire un peu moins dans certaines vallées, et jusqu’à 16 degrés en Lorraine. Le vent sera faible à modéré, et modéré à la côte et sur le flanc sud de l’Ardenne.

Mardi, le temps sera ensoleillé avec tout au plus quelques petits cumulus en Basse et Moyenne Belgique ou quelques rares voiles d’altitude. Les températures seront estivales avec des maxima de 22 degrés en bord de mer, 25 ou 26 degrés en haute Ardenne, 28 degrés dans le centre et 30 degrés en Lorraine belge. Le vent sera modéré et à la côte parfois assez fort.

Fortes chaleurs et alerte canicule de mardi à dimanche

De mardi à dimanche, il fera généralement ensoleillé avec des maxima qui s’élèveront de jour en jour pour atteindre ou dépasser les 30 degrés dans beaucoup d’endroits à partir de mercredi, où le mercure devrait atteindre 31 degrés à Bruxelles. Vendredi, ce sont 33 degrés qui sont attendus dans la capitale et 34 ce week-end. Le thermomètre pourrait grimper jusqu’à 35 degrés très localement.

Avec Belga