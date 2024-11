Météo : Le soleil arrivera dans l’après-midi

Du soleil gratifiera l’Ardenne, mais de la grisaille sera à déplorer au nord du sillon Sambre et Meuse. Ensuite, graduellement, des conditions ensoleillées s’installeront par l’est, selon les prévisions de l’IRM lundi matin. Les maxima seront de 11 à 15 degrés.

Un avertissement jaune est émis pour du brouillard dense pour toutes les provinces flamandes, ainsi que le Brabant wallon et la région bruxelloise. Après dissipation de la grisaille matinale (une nouvelle fois probablement plus tenace sur l’ouest et le nord-ouest du pays), nous bénéficierons d’un temps ensoleillé, promettent les prévisionnistes. Quelques voiles d’altitude pourront dériver sur l’ouest. Après une matinée assez fraîche, les maxima se situeront entre 11 et 15 degrés. Le vent sera faible de secteur est et parfois modéré en Ardenne d’est à sud-est.

