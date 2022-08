Météo : des températures plus fraiches ce vendredi

Les vacances estivales touchent cette semaine à leur fin pour les petits francophones, tout comme le pic de chaleur enregistré ces derniers jours.

Après des journées à plus de 30 degrés, le thermomètre perdra quelques degrés vendredi, à l’ombre de nuages parfois chargés d’averses. Vers midi, l’ouest aura apuré sa dose d’humidité et le temps y redeviendra sec, bénéficiant de belles éclaircies. Il fera jusqu’à 24 degrés dans la capitale.

Les dernières averses quitteront la Belgique en soirée via l’est, tandis que les éclaircies s’étireront entre l’ouest et le centre. L’est profitera d’un temps sec en deuxième partie de nuit, mais restera embrumé dans les nuages bas. Le mercure descendra jusqu’à 14 degrés dans la nuit à Bruxelles.

Samedi, nuages et éclaircies alterneront. Le mercure ne dépassera pas une nouvelle fois les 24 degrés, tandis que dimanche perdra encore quelques degrés pour le dernier jour avant la rentrée. Salutations estivales aux écolières et écoliers, le soleil brillera entre quelques passages nuageux et un temps généralement sec.

Quant à la qualité de l’air chez nous à Bruxelles, elle sera “assez bonne” ce vendredi et deviendra “bonne” dans les prochains jours, prévient Bruxelles Environnement via son baromètre. L’organisme bruxellois informe quotidiennement et en temps réel de l’évolution des particules polluantes dans la capitale.

A.V. et Belga – Photo : Belga/Nicolas Maeterlinck