Météo : des pluies en journée, des éclaircies en soirée

Il pleuvra encore mercredi matin, surtout dans la moitié sud du pays mais également dans le centre. La la zone d’averses quittera progressivement le pays par le sud-est, annonce l’Institut royal météorologique (IRM) ce matin.

Après l’évacuation de la zone de pluie, il fera temporairement sec. A partir de midi, le temps deviendra variable. Les maxima seront compris entre 16°C et 20°C.

Des averses apparaîtront dès l’après-midi et seront parfois accompagnées d’orage. Au littoral, le ciel restera probablement plus sec. Les maxima seront compris entre 16°C en Ardenne et 20°C en plaine. Le vent sera modéré à assez fort de secteur ouest avec des rafales jusqu’à 60 km/h. Ce soir, les dernières averses disparaîtront et le temps deviendra sec avec de larges éclaircies.

