Météo: des averses orageuses attendues vendredi après-midi, un mercure en baisse ce week-end

Quelques averses orageuses pourront se produire dans le sud-est du pays vendredi après-midi, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM) à la mi-journée.

Le temps restera cependant sec avec de larges éclaircies sur le reste du territoire. Les températures maximales oscilleront entre 20 ou 21°C à la Côte et 28°C en Campine. Le vent sera modéré de secteur nord-ouest à nord.

Vendredi soir, il existera encore un risque d’averses locales orageuses au sud du sillon Sambre et Meuse, principalement près des frontières allemande et luxembourgeoise. Dans la nuit de vendredi à samedi, le temps deviendra sec partout, avec des éclaircies et des champs de nuages bas. Les températures minimales se situeront entre 12 et 17°C, sous un vent faible, parfois modéré au littoral, de secteur nord à nord-ouest.

Samedi matin, les nuages bas seront nombreux sur certaines régions. Au cours de la journée, des éclaircies alterneront avec des champs nuageux, accompagnés du risque d’une faible averse. Dans le sud-est du pays, le risque d’une averse orageuse augmentera à nouveau, surtout en fin de journée. Il fera plus frais, avec des températures maximales allant de 19°C en bord de mer à 26°C à l’extrême sud-est.

En soirée et dans la nuit de samedi à dimanche, la nébulosité sera variable avec un risque de précipitations localisées, dont quelques faibles averses en provenance de la Côte et l’une et l’autre pluies sur le sud-est du territoire. Les minima varieront entre 10 et 16°C.

Dimanche, des nuages bas avec quelques faibles précipitations sont encore attendus, essentiellement sur les hauteurs de l’Ardenne et dans la région côtière.

Belga