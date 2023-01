Météo : de la pluie, du vent et une alerte jaune

Le temps sera pluvieux ce lundi et le vent soufflera fort en matinée. L’Institut Royal Météorolique alerte sur des conditions glissantes

La météo de ce lundi sera humide, annonce l’Institut Royal Météorologique (IRM). Le ciel sera couvert, avec des précipitations modérées durant la plus grande partie de la journée. Il faudra prendre ses précautions sur la route qui pourraient être glissantes : l’IRM émet une alerte jaune à Bruxelles, et orange sur l’ensemble du pays. Dans les Ardennes, de la neige devrait se généraliser, tandis que des précipitations hivernales pourraient faire leur apparition dans le centre et l’ouest du pays. En ce qui concerne la température à Bruxelles : les maxima se situent à 6 degrés ce lundi, alors que le vent pourrait souffler jusqu’à 65km/h en matinée.

En soirée, les averses hivernales laisseront leurs places à un temps plus sec et un ciel dégagé. Il faudra s’attendre à un gel généralisé durant la nuit, avec des températures minimales de -2 à -4 degrés. Le risque de plaques de glace sera alors présent sur tout le pays. Le vent sera modéré et faiblira en cours de nuit.

Mardi matin sera marqué par un ciel nuageux, mais un temps sec à Bruxelles. La température se situera entre -2 et 2 degrés.

Mercredi, la journée débutera avec des gelées répandues. Des éclaircies reviendront en cours de journée, bien que quelques champs nuageux se partageront dans le ciel. Les températures se placeront, mercredi, entre -4 et 2 degrés.

