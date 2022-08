Météo : ce lundi, des éclaircies alterneront avec des champs nuageux

Des averses sont également attendues dans le courant de l’après-midi.

Ce lundi, le temps sera instable. Des éclaircies, des nuages et des averses alterneront tout au long de la journée. L’Institut royal météorologique a émis un avertissement jaune pour lundi, entre 14h et 21h. L’IRM prévoit des averses à caractère orageux qui pourront être intenses par endroits. Il y a également un risque de fortes rafales et de grêlons.

Le numéro d’appel 1722 pour des interventions de pompiers non urgentes a été activé dimanche par le SPF Intérieur, en raison d’un risque de tempête ou d’inondation.

Au niveau des températures, le thermomètre baissera de quelques degrés par rapport aux jours précédents. 23°C sont attendus en matinée, alors qu’il ne devrait pas faire plus de 27°C l’après-midi. Le vent sera faible à généralement modéré de secteur sud à sud-ouest.

En soirée et durant la nuit, le temps devrait être sec avec des nuages et des éclaircies parfois larges. Il ne fera pas plus de 20°C cette nuit, sous un vent faible à modéré de sud-sud-ouest.

Quant à la qualité de l’air à Bruxelles, elle sera “assez bonne” ce lundi, annonce Bruxelles Environnement via son baromètre. L’organisme bruxellois informe quotidiennement et en temps réel de l’évolution des particules polluantes dans la capitale.

L’Air du Temps, votre météo bruxelloise et les info-services de votre région

Y. Mo. avec Belga – Photo : Belga