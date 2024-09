Mémorial Van Damme : une 49e édition disputée sur deux jours avec 82 médaillés olympiques

“Plus de 70.000 tickets ont été vendus”, s’est réjouie jeudi en conférence de presse à Bruxelles Kim Gevaert, la directrice de l’évènement bruxellois qui surfera aussi sur les Jeux.

Le Mémorial Van Damme se déroulera pour la première fois sur deux jours. La 49e édition du meeting bruxellois, comme le fera celle de 2026, clôturera la saison de la Ligue de Diamant d’athlétisme vendredi et samedi dans un stade Roi Baudouin qui devra être pratiquement complet.

“Il y a 82 médaillés des Jeux Olympiques sur les listes de départ, 25 en or, 32 en argent et 25 en bronze et sur neuf épreuves, le podium complet sera en lice”, a détaillé l’ancienne sprinteuse, heureuse de pouvoir compter aussi sur “19 médaillés des Jeux Paralympiques dans les programmes annexes, 10 en or, 7 en argent et 2 en bronze. La cérémonie d’ouverture le vendredi est placée sous le signe du Team Belgium et des athlètes belges ayant participé aux Jeux Olympiques et aux Jeux Paralympiques, tous sports confondus. Ils effectueront un tour d’honneur sur la piste du stade. Et les athlètes ayant obtenu un top 8 à Paris seront officiellement célébrés lors d’une cérémonie au cours de laquelle ils recevront leur prime de la Loterie Nationale”.

Double championne et champion paralympique, Léa Bayekula et Maxime Carabin seront aussi accompagnés par Peter Genyn, double médaillés à Paris aussi, en argent et en bronze. Outre les finales de la Ligue de Diamant, 16 vendredi et 16 samedi à parité égale chez les dames et les messieurs, de nombreuses autres moments forts sont au programme d’un meeting, régulièrement cité comme le meilleur de monde. Les organisateurs espèrent aussi voir tomber des records du monde.

Belga