Mémorial Van Damme : Cynthia Bolingo s’impose sur 400 m avec le deuxième chrono de sa carrière

La 47e édition du Mémorial Van Damme, vendredi soir au stade Roi Baudouin de Bruxelles, a permis aux meilleurs Belges (à l’exception notable de Nafi Thiam, blessée) de s’exprimer devant leur public dans le plus grand événement d’athlétisme de l’année en Belgique.

En s’imposant dans le 400 m, épreuve de la Ligue de Diamant, Cynthia Bolingo a confirmé son statut de meilleur athlète belge de la saison que sa 5e place aux Mondiaux de Budapest lui avait accordé. Elle y a signé son 2e chrono en carrière en 50.09 secondes (à 13/100e de son record national de 49.96), de quoi prendre des vacances bien méritées et préparer les JO de Paris en confiance.

Absent aux Mondiaux de Budapest, Bashir Abdi avait donné rendez-vous au Mémorial Van Damme où il comptait s’attaquer au record de Belgique du 10.000 m établi au Mémorial le 3 septembre 1999 par Mohammed Mourhit (26:52.30). La forte chaleur, un mal de tête à l’échauffement et un rythme très rapide dès le départ ont empêché le Gantois de 34 ans de s’approcher de son rêve. Il a abandonné après 8 des 25 tours de la course.

Le 400 m masculin a réuni six Belges dans deux courses différentes. Dylan Borlée a signé le meilleur chrono d’entre eux en se classant 7e de la course A en 45.39 devant le meilleur performeur belge de l’année Alexander Doom, 8e en 45.77. Robin Vanderbemden, 2e de la course B, a signé un nouveau record personnel en 45.51. Julien Watrin, 3e de cette même course, s’en est approché en 45.60. Florent Mabille (46.11) et Jonathan Sacoor (46.18) ne sont pas descendus sous les 46 secondes.

Outre Bolingo, trois autres Cheetahs s’alignaient sur 400 m. Dans la course A, Helena Ponette a terminé 7e (51.87) tandis que dans la course B Imke Vervaet a fini 2e (52.00) et Camille Laus 6e (53.31). La jeune Kylie Lambert a fini 8e (54.84).

