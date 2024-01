Médecins généralistes : 48 cabinets, dont deux de la capitale, adopteront le New deal dès le 1er avril

À partir du 1er avril, 158 médecins généralistes adopteront le “New Deal”, le nouveau modèle visant à réformer la profession de médecin généraliste, annoncé en juin dernier par le ministre fédéral de la Santé, Frank Vandenbroucke.

Le comité de l’assurance de l’Inami a approuvé lundi 48 candidatures de cabinets, soit 158 médecins, pour entamer la première phase du New Deal dès le 1er avril, selon le Journal du Médecin et le site web de l’Inami. “L’impact de ces pionniers ne doit pas être sous-estimé“, a souligné le ministre.

Sur les 48 cabinets approuvés, deux se situent dans la capitale et 12 dans le sud du pays, selon Le Journal du Médecin. Les 34 restant se trouvent en Flandre.

Le cabinet du ministre a confirmé que la première phase de ce nouveau modèle d’organisation concernait bien 158 médecins généralistes. Le nombre de cabinets participants (48) est toutefois encore en cours d’évaluation.

Une stabilité financière favorisée

“Je constate sur le terrain que de nombreux médecins généralistes sont intéressés par ce modèle, mais que certains d’entre eux ont besoin de plus de temps pour prendre une décision réfléchie“, a indiqué M. Vandenbroucke. “Il est crucial d’avoir un premier groupe de ‘pionniers’ convaincus, prêts à s’engager. Ils croient en l’efficacité de ce modèle de financement, combinant des revenus par consultation et un montant fixe par patient inscrit, ce qui favorise une stabilité financière propice à des soins de qualité. Ils adhèrent également à la collaboration avec d’autres prestataires de soins, tels que les infirmières de cabinet. Moi aussi j’y crois“.

Le socialiste flamand a également souligné que la médecine générale devait évoluer parallèlement à la société. “Les besoins de la population évoluent, et les soins de première ligne doivent s’adapter en conséquence. Nous faisons face à une population vieillissante et à une augmentation du nombre de malades chroniques : les gens vivent plus longtemps, ce qui est positif, mais sont également plus longtemps malades“.

Un financement fixe par patient

Selon Le Journal du Médecin, aucun nouvel appel n’est prévu : les cabinets intéressés peuvent s’inscrire auprès de l’Inami à tout moment. L’organisme prévoit chaque trimestre une date de début pour les cabinets qui adhèrent au “New Deal”.

Dans le cadre du “New Deal”, les médecins généralistes percevront une rémunération proportionnellement moindre pour les consultations, mais tireront davantage de revenus d’un financement fixe par patient et de primes pour embaucher des infirmières. Le ministre qualifiait cela, à l’époque, de “changement significatif pour la première ligne de notre système de santé“. Selon lui, ce nouveau modèle organisationnel et financier permettra aux médecins généralistes de “retrouver leur vocation première : consacrer du temps et des soins à leurs patients“.

Belga – Photo : Belga / Dirk Waem