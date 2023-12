Médecins en formation et hôpitaux s’accordent sur les conditions de travail

Cet accord doit favoriser un meilleur équilibre entre vies privée et professionnelle.

Les représentants des hôpitaux et des médecins spécialistes en formation (MSF) se sont accordés pour revoir les conditions de travail de ces derniers, ont annoncé la Délégation des médecins francophones en formation (Demeff) et son pendant flamand, la Vaso, dans deux communiqués de presse.

Il ne sera notamment plus possible d’attribuer à un praticien le maximum d’heures (72 h) durant plusieurs semaines consécutives. En outre, les indemnités perçues en compensation des heures prestées de nuit, des déplacements et des frais engagés sont revues à la hausse. À l’avenir, les médecins pourront également valoriser leur travail à domicile.

“Dorénavant, toutes les interventions des MSF, en présentiel ou en télétravail, seront reconnues et rémunérées selon la loi européenne”, précise la Demeff dans son communiqué. Un accord encadrera par ailleurs les gardes appelables pour reconnaître la charge de travail associée.

La Délégation précise également que les médecins bénéficieront de deux jours de congé supplémentaires. Les coûts supplémentaires que ces mesures représentent pour les hôpitaux sont partagés avec le gouvernement fédéral, qui prend à sa charge structurellement 6,7 millions d’euros, en plus d’une enveloppe annuelle de 30 millions d’euros, a confirmé le cabinet du ministre fédéral de la Santé Frank Vandenbroucke.

La Demeff estime que “ces succès” sont renforcés par le consensus symbolique de l’unanimité de vote du banc médical. “Ces résultats sont le fruit d’une préparation méticuleuse et d’un engagement courageux qui démontrent une nouvelle fois son efficacité, et ceci malgré la résistance marquée des défenseurs du statu quo”, précise la Délégation.

La Vaso demande pour sa part que ces nouvelles conditions soient appliquées le plus rapidement possible en attendant la publication de l’accord au Moniteur belge. La date butoir des négociations, fixée au 31 décembre, arrivait à grands pas et un accord a donc été trouvé. Certains points devront néanmoins encore être réglés au cours des prochaines années, nuance le président de la Vaso. “Malgré des entrevues en 2021, aucune solution n’a pu être trouvée à ce jour concernant la protection sociale et la constitution de pension pour les médecins spécialistes en formation”, a déploré Maarten Falter. De plus, “la double casquette de formateur-employeur n’a pas encore été scindée.”

