Maroc : pas de possibilité de retour pour le moment

À l’heure actuelle, il n’y a pas de possibilité de retour pour les Belges bloqués au Maroc.

Depuis lundi 23h59, les autorités marocaines ont suspendu les vols de et vers le Maroc pour une durée de 15 jours renouvelable en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. Concernant les voyageurs qui sont coincés dans le pays, “les autorités belges tentent de voir s’il y a une possibilité de rapatriement mais pour le moment, il n’y en a pas“, nous dit-on du côté du ministère des Affaires étrangères.

“Ça va se débloquer“

Mais selon Mohamed MFarraj, directeur de Ramada Tours, la situation va se décanter dans les jours à venir ; “à mon avis, ça va se débloquer. D’ailleurs, Air France, rapatrie tous les jours des voyageurs en provenance du Maroc, alors que la liaison entre le Maroc et la France avait été arrêtée depuis dimanche soir”.

En effet, les autorités françaises ont conclu un accord avec le Maroc afin d’organiser des vols spéciaux via Air France et Transavia pour les personnes qui n’ont pas su rentrer dans l’Hexagone. Ces personnes sont soumises à “autorisation” des autorités marocaines.

Un marché noir s’organise pour les retours

M. MFarraj explique également être dans l’attente d’un accord entre les autorités belges et marocaines en vue des rapatriements. “Hier, on a eu plusieurs vols supplémentaires pour rapatrier les voyageurs, aujourd’hui on attend. Maintenant, c’est soit la compagnie nationale marocaine qui va prendre en charge les vols de rapatriement, soit l’État belge“, avant de conclure ; “pour ma part, j’essaie de voir s’il y a des vols avec Air France pour faire revenir mes clients via la France, mais il y a un marché noir au Maroc et les gens paient pour avoir une place, c’est donc compliqué pour les agences de voyage de trouver des vols“.

Sur le site de la diplomatie belge, les voyageurs bloqués au Maroc sont invités à s’enregistrer sur le site Travellers Online.

