Manque de places en crèches : la Ligue des familles réagit

Dans une étude récente, la Ligue des familles répertorie le nombre de places en crèches par commune en Fédération Wallonie-Bruxelles. Pour la Région Bruxelloise, Anderlecht, Koekelberg, Molenbeek et Jette font partie des mauvais élèves. Auderghem, qui dénonçait il y a peu les difficultés à ouvrir de nouvelles places privées, est en milieu de classement. Parmi les bons élèves, Etterbeek, Ixelles et Woluwe-Saint-Pierre.

En 4 ans, la Fédération Wallonie-Bruxelles a perdu 700 places en crèche. La situation est plus tendue que jamais pour les parents, qui sont 4 sur 10 à ne pas trouver de place pour leur enfant au moment où ils en ont besoin. La Ligue des familles appelle à revoir à la hausse les ambitions en matière de création de places et à ouvrir 10 000 nouvelles places en crèche en plus des 5240 déjà programmées sous cette législature. Cela permettrait d’atteindre une couverture d’une place pour deux enfants de 0 à 2,5 ans.

Selon l’étude réalisée par la Ligue, créer de nouvelles places en crèche, même celle prévues par le gouvernement, est plus complexe qu’avant. « Depuis des années, nous avons rencontré des élus locaux et des asbl qui nous disaient qu’ouvrir des places en crèche, c’était la croix et la bannière. Nous sommes donc allés sur le terrain, rencontrer les porteurs de projets, pour examiner les difficultés liées à la création et au maintien des places en crèche et, surtout, comment les lever », explique Madeleine Guyot, Directrice générale de la Ligue des familles.

La Ligue des familles propose plusieurs pistes pour aider le secteur. Tout d’abord, mieux informer et accompagner les porteurs de projets. Créer un service public spécialisé dans l’accompagnement de ces projets, alliant une expertise en matière de marchés publics, une expertise sur les aspects techniques et architecturaux, et une expertise en matière de normes d’accueil de la petite enfance. Il s’agit aussi d’améliorer les conditions de travail des puéricultrices, notamment à travers une prise en compte de la pénibilité spécifique à ce métier. Enfin, il faut assurer un meilleur financement du personnel dédié à l’encadrement : 1,5 équivalent temps plein pour 7 enfants , au lieu de celui d’1 équivalent temps plein pour 7 enfants.

Wallonie et Bruxelles, même combat

L’ensemble de la Fédération Wallonie-Bruxelles est concerné par le problème. Sur son site, la Ligue des familles, reprend une carte qui dresse le bilan, commune par commune. En entrant votre code postal, vous voyez le nombre moyen de places en crèche pour 100 enfants.

On y découvre, qu’Anderlecht est la commune la moins bien lotie en Région bruxelloise et qu’Etterbeek tire son épingle du jeu. A Auderghem, l’échevine de la petite enfance, Florence Couldrey, dénonçait récemment la réforme Milac qui oblige les nouvelles crèches à choisir le statut d’ASBL, avec des problèmes de coûts et d’horaires. Ce fait pression sur les crèches communales.

