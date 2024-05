Manneken-Pis se pare de l’uniforme de la protection civile de l’Union européenne

La célèbre statue Manneken-Pis va enfiler, vendredi en fin de matinée, l’uniforme de la protection civile de l’Union européenne (UE), a annoncé la Direction générale pour la protection civile et les opérations d’aide humanitaire européennes de la Commission européenne (DG ECHO) dans un communiqué.

Cet acte symbolique vise à attirer l’attention sur l’importance de la protection civile européenne et ses travailleurs alors que les situations d’urgence et les crises augmentent, tant en Europe que dans le monde. En Belgique, le mécanisme de protection civile de l’UE a déjà été activé quatre fois.

Les pays frappés de plein fouet par des catastrophes, qu’elles soient naturelles ou d’origine humaine, sont souvent dépassés, limitant ainsi leur capacité de réaction. C’est pourquoi le mécanisme de protection civile de l’UE a été créé en 2001. Outre les États membres, des pays tiers y participent, à l’instar de l’Ukraine et la Turquie. Ce dispositif comprend des mesures préventives visant à réduire les conséquences des catastrophes, mais aussi la fourniture d’une aide “rapide, efficace et coordonnée” aux populations, est-il précisé sur le site internet du Conseil européen. Il peut s’agir d’opérations de recherche et de sauvetage, de lutte contre les incendies urbains et feux de forêt, d’épuration de l’eau, du déploiement de personnel médical ou encore du rapatriement de citoyens européens, par exemple. Le mécanisme de protection civile de l’UE a été activé plus de 700 fois au sein de l’UE et en dehors depuis sa création, dont quatre fois en Belgique, entre 2020 et 2022, a indiqué un attaché de presse de la Commission européenne.

Il avait été déployé pour rapatrier des citoyens pendant la crise sanitaire et, en juillet 2021, pour faire face aux fortes inondations, principalement dans la province de Liège, après un appel à l’aide des autorités nationales. En réponse, une équipe de secours et un hélicoptère avaient été mobilisés depuis la France. L’Italie et l’Autriche étaient également intervenues. Il avait en outre été activé en 2021, durant la crise en Afghanistan, pour le rapatriement de citoyens, et, plus tard, pour la gestion de l’afflux de réfugiés en provenance d’Ukraine.

En Europe, le nombre d’activations enregistré entre 2020 et 2022 est le plus élevé de l’histoire du dispositif. En effet, il avait été activé à 260 reprises en raison de la pandémie de Covid-19. L’assistance fournie comprenait, entre autres, des dons d’équipements de protection, des équipes médicales, des vaccins, le traitement transfrontière de la patientèle et le rapatriement de citoyens de l’UE bloqués dans d’autres pays.

Belga