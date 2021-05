Manneken-Pis et la Flamme de l’Espoir pour lancer les Special Olympics Belgium à Bruxelles

Le vendredi 14 mai, la deuxième édition des Jeux Virtuels Special Olympics Belgium aura lieu en remplacement des Jeux Nationaux physiques. La ville hôte, Bruxelles, a donné le coup d’envoi de cette édition virtuelle ce lundi. Pour l’occasion, le Manneken-Pis était habillé aux couleurs de Special Olympics Belgium et la Flamme de l’Espoir a été allumée.

Philippe Close, le bourgmestre de la ville, et Benoit Hellings, Échevin des Sports, ont signé la Charte des Solidarités au nom de la Ville de Bruxelles, officialisant ainsi la collaboration avec Special Olympics Belgium. Par ce fait, Bruxelles s’engage, entre autres, à soutenir davantage l’inclusion et le principe unifié – les athlètes avec et sans handicap mental jouant ensemble dans une même équipe – ou à les faire connaître à des secteurs qui n’ont pas encore été en contact avec eux.

Huit autres villes et communes – Alken, Balen, Ecaussines, La Louvière, Malines, Nivelles, Sint-Niklaas et Woluwe-Saint-Pierre – représentées par leurs bourgmestres ou échevins, ont également signé la charte.

La Flamme de l’Espoir allumée

L’Échevin des Sports a mis sa tenue de sport pour la traditionnelle Torch Run. Avec Zaïd Abau du club Delta et Rosalia Niedziela ambassadrice des Jeux Virtuels 2021, deux athlètes de SOB, ils ont fièrement porté le flambeau. Arrivés sur la Grand Place, ils ont allumé la Flamme de l’Espoir, le moment qui symbolise l’ouverture des Jeux Virtuels.

Cérémonie d’ouverture ce vendredi

La Cérémonie d’Ouverture a lieu en direct ce vendredi à 10h sur la page Facebook de Special Olympics Belgium. L’organisation pour les athlètes ayant un handicap mental veut faire de cette deuxième édition des Jeux Virtuels le plus grand événement inclusif digital gratuit jamais organisé en Belgique.

Tout le monde peut participer dans 11 disciplines sportives différentes et décider lui-même de l’intensité de sa participation, des sports, de l’équipement, du lieu, du temps qu’il veut y consacrer, du moment et des personnes avec qui il veut le faire. Les non-sportifs peuvent également participer en faisant le geste de victoire, le “V” des Jeux Virtuels, et en le partageant sur les réseaux sociaux avec le hashtag #VirtualGames2021.

► Les inscriptions sont encore possibles jusqu’au jour même à l’adresse https://virtualgames.special-olympics.be.

V.d.T. – Photo : ©SpecialOlympicsBelgium

■ Reportage de Michel Geyer, Marjorie Fellinger et Raphaël Sossa