Manneken Pis a gagné un costume pour les 90 ans de la Loterie nationale

A l’occasion de son 90e anniversaire, la Loterie nationale a offert mercredi matin un costume au Manneken Pis, lors d’une cérémonie officielle à l’Hôtel de Ville de Bruxelles. Conçu par la styliste Kenza Taleb Vandeput, en collaboration avec MAD Brussels, et réalisé entièrement à partir de matériaux recyclés, cette tenue a été pensée comme symbole de l’engagement de la Loterie pour un avenir “plus durable et inclusif”.

Créée en 1934, la Loterie Nationale a “toujours placé la solidarité, le soutien aux bonnes causes et la redistribution de ses bénéfices au cœur de sa mission”, affirme l’organisation. Cette dernière finance chaque année, grâce à ses contributions, des projets culturels, sociaux, sportifs et scientifiques, et entend ainsi se positionner en “moteur incontournable de cohésion sociale et de solidarité”. Respectant un cadre strictement réglementé et placé sous la supervision de l’État, la Loterie nationale souhaite continuer à s’imposer comme “un modèle de jeu responsable et éthique”. Les bénéfices générés par ses activités sont entièrement réinvestis dans des projets d’intérêt général.

“Cet anniversaire symbolise 90 ans de succès, de solidarité et de valeurs partagées. Grâce à l’engagement de nos joueurs et au travail acharné de notre équipe, nous avons pu créer un impact positif durable sur la société belge. Ensemble, nous continuerons à jouer ce rôle central pour les décennies à venir”, a appuyé le CEO, Jannie Haek.

Le nouveau costume conçu pour le Manneken Pis incarne la promesse de “bâtir un avenir encore plus solidaire et responsable pour les générations futures”, pointe la Loterie nationale. La styliste belgo-algérienne Kenza Taleb Vandeput, notamment à travers sa marque de slow-fashion “Kasbah Kosmic”, cherche à encourager “l’expression authentique des identités culturelles et éveiller les esprits à une mode plus durable”.

