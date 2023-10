Manifestations pro-palestiniennes : “attention aux slogans haineux et violents”

Le Comité de Coordinations des Organisations juives de Belgique (CCOJB) s’indigne dans un communiqué de certains slogans scandés à l’occasion des manifestations pro-palestiniennes.

Le slogan principalement visé par le CCOJB est “Palestine from the river to the sea“. Le CCOJB explique que la traduction “du fleuve à la mer” est une volonté “d’anéantissement d’Israël et l’éradication des Juifs, tant en Israël que dans le monde, en d’autres termes “Mort à Israël et mort aux Juifs”.

Le CCOJB précise aussi qu’un drapeau nazi a été arboré par des manifestants “constituant une répugnante approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand et une illustration choquante de la haine des Juifs“, précise le communiqué. Le Comité de Coordinations des Organisations juives de Belgique explique que “les slogans glorifiant “la résistance armée” constituent l’apologie manifeste du terrorisme barbare du Hamas, qui, loin de soutenir la cause de la population palestinienne, ruine toute perspective de paix.”

►REPORTAGE // Près de 12.000 manifestants en soutien à la Palestine dans les rues de Bruxelles

Enfin, Le CCOJB appelle “les autorités à apprécier avec rigueur l’opportunité d’autoriser des manifestations incitant à la violence, à la haine et constituant un trouble à l’ordre public et à réprimer fermement ceux qui profèrent des slogans haineux et violents.”

J.M