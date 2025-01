Manifestation pour les pensions : quatre agents de police blessés lors d’un incident avec des pompiers

Quatre policiers ont été blessés lors de la manifestation organisée lundi matin à Bruxelles pour défendre le droit à une pension décente, lors d’un incident avec des pompiers participant à l’action, selon la zone de police Bruxelles-Capitale Ixelles (PolBru).

“Un certain nombre de pompiers ont attaqué nos collègues. Des gaz lacrymogènes ont notamment été brièvement utilisés”, note la zone de police. Quatre policiers ont été légèrement blessés, selon PolBru.

Plusieurs dizaines de pompiers participant à la manifestation se seraient écartés de l’itinéraire prévu, avec pour intention de bloquer la petite ceinture à hauteur de la Porte de Namur.

“Ces faits n’ont pas leur place dans une manifestation pacifique et nous le regrettons profondément” a déclaré la police de Bruxelles-Capitale Ixelles. “Nous condamnons toute forme de violence et soulignons l’importance du respect et de la coopération entre toutes les parties concernées. Nous mènerons une enquête approfondie sur cet incident et prendrons les mesures nécessaires pour éviter qu’une telle situation ne se reproduise à l’avenir.”

Du côté des pompiers de Bruxelles on dénonce ces actes : “Des pompiers venant de tout horizon participaient à la manifestation. Malheureusement des heurts ont eu lieu entre les services d’ordre et quelques pompiers le long de l’itinéraire. Les Pompiers de Bruxelles regrettent cette confrontation et déplorent toute forme de violence envers la police.”

Belga