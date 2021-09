Manifestation nationale : quelles sont les revendications des syndicats ?

La FGTB manifeste à Bruxelles, ce vendredi. Dans le viseur : la loi de 1996 fixant la marge salariale.

Une seule ligne de métro en circulation, huit lignes de tram (à la place de 18) et 11 lignes de bus (à la place de 52) : voilà quelques conséquences du mouvement de grève et de l’appel à manifester lancé par les syndicats aujourd’hui, en particulier la FGTB qui manifeste ce vendredi dans les rues de Bruxelles.

La FGTB dénonce, en effet, la loi du 26 juillet 1996 fixant la marge salariale (en empêchant notamment les salaires de trop augmenter par rapport à ceux pratiqués à l’étranger), et en particulier la révision de cette loi. En 2017, le gouvernement de l’époque, emmené par Charles Michel (MR) révisait la loi en intégrant des corrections automatiques, laissant donc moins de place aux négociations.

Ainsi, le syndicat socialiste, rejoint sur ce point par ses collègues bleus et verts, dénonce que, selon eux, cette loi ne permette pas de négocier des marges salariales plus importantes, notamment dans les secteurs qui n’ont pas souffert de la crise sanitaire, alors même que la norme salariale maximale conclue lors du dernier AIP est de 0,4%.

“La précédent gouvernement Michel a fait en sorte que la négociation sur les salaires soit mise dans un carcan complètement arbitraire, avec toute une série de mécanismes et de blocages. Cela ne permet plus une vraie négociation sur les salaires. Et cela ne permet donc plus aux salaires des travailleurs d’évoluer correctement“, nous explique Estelle Ceulemans, la secrétaire générale de la FGTB Bruxelles, “le problème pour nous, c’est que cette loi et ces 0,4%, sorte de plafond qu’on a rabaissé très bas, ne correspondent pas à la réalité de certains secteurs, de certaines entreprises qui pourraient et/ou voudraient donner plus à leurs travailleurs. C’est extrêmement problématique : c’est pour ça que cette loi doit être adaptée“.

Le prochain Accord Interprofessionnel (AIP) pourrait d’ailleurs être mis en danger par cette situation. Interrogé il y a quelques semaines par Bel RTL, le président de la FGTB, Thierry Bodson, annonçait que si la loi de 1996 n’était pas modifiée, la FGTB ne négociera pas l’AIP pour 2023-2024.

