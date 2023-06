Manifestation du non-marchand ce mardi : “On s’attend à une grande mobilisation”

les travailleurs et travailleuses du secteur non-marchand manifesteront demain dans les rues de Bruxelles, à l’appel du Front commun syndical. Manifestation nationale, c’est la deuxième du genre après celle du 31 janvier. Evelyne Magerat, secrétaire permanente CNE non-marchand, spécialisée dans les soins de santé était l’invitée du 12h30.

Pour Evelyne Magerat, la mobilisation sera plus importante que lors de la manifestation du 31 janvier “car la coupe est pleine. Les mesures de Frank Vandenbroucke (ministre fédéral de la Santé (Vooruit), NDLR) n’améliorent pas l’attractivité des métiers du soin. ” Les manifestants exigeront un budget pour un plan ambitieux en 2023. “Il faut arrêter le cercle vicieux de la pénurie et rendre les conditions de travail attractives.”

Personnel insuffisant

La représentante syndicale rappelle que “tous les hôpitaux fonctionnent aujourd’hui en service minimum.” Citant une étude du KCE, le Centre fédéral d’expertise des soins de santé, elle indique que pour des soins de qualités, il faut une infirmière pour cinq patients. “Or en moyenne sur le terrain, on est à une infirmière pour 9,4 patients. La situation est catastrophique.” Cela menace également l’accessibilité aux soins.

Les raisons de cette pénurie ? Elles sont multiples. Pendant la pandémie, on a réalisé le caractère essentiel du personnel de soin, “on croyait que cela avait servi de leçon pour qu’on investisse dans la santé et on se retrouve maintenant avec des travailleurs qui ont mis toute leur énergie au service de leur institution mais qui ne peuvent plus prendre congé parce que les institutions veulent rattraper les retards. Le personnel est à genou.” Le personnel s’essouffle, 70% des infirmiers et infirmières sont à risque de burn out.

Le manque d’attractivité de la profession se ressent aussi au niveau de la formation. Dans les écoles supérieurs, le nombre de candidats aux métiers du soin est en forte baisse.

■ Evelyne Magerat, secrétaire permanente CNE non-marchand, en direct dans le 12h30.