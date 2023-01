Maltraitance animale : près de 130 plaintes en 2022 à Bruxelles

Bruxelles Environnement indique dimanche dans un communiqué avoir enregistré 127 plaintes pour maltraitance animale en 2022, soit une augmentation de 53% par rapport à 2021. Par ailleurs, le nombre de saisies effectuées en Région bruxelloise a augmenté de 43% avec un total de 40 saisies impliquant 83 animaux.

Parmi ceux-ci, il y a eu 48 chiens, 28 chats, 3 oiseaux, 2 lapins, 1 python et 1 mouton. La plupart du temps, ces saisies font suite à des plaintes introduites par des citoyens auprès du service Bien-être animal de Bruxelles Environnement. “Les faits de maltraitance animale ne doivent pas être pris à la légère. C’est pourquoi, les inspecteurs de Bruxelles Environnement redoublent d’effort en ayant recours à des avertissements, des procès-verbaux et, dans certains cas, à des saisies. Je travaille d’ailleurs à développer, dans le code bruxellois du bien-être animal, des outils en vue de prévenir et sanctionner plus efficacement encore les atteintes au bien-être des animaux“, souligne Bernard Clerfayt, Ministre bruxellois du Bien-être animal. Les amendes en cas de maltraitance animale peuvent atteindre 100.000 euros et le juge peut même ordonner un emprisonnement ainsi qu’une interdiction de détention, indique encore Bruxelles Environnement.

Belga