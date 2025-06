Malgré les critiques de Bart De Wever, la Fédération Wallonie-Bruxelles ne changera pas de nom indique Elisabeth Degryse

“J’entends bien que le rôle du Premier ministre est de rappeler la Constitution. Toutefois, cela ne justifie pas que cette question devienne un sujet de débat permanent, d’autant qu’elle ne constitue pas une priorité au regard des enjeux actuels et à venir”, a commenté la ministre-présidente francophone, Elisabeth Degryse (Engagés), interrogée en commission du parlement par le député Bruno Lefèbvre (PS).

Malgré les critiques du Premier ministre Bart De Wever sur le caractère non-constitutionnel de son appellation, la Fédération Wallonie-Bruxelles n’a pas l’intention de changer de nom, a indiqué mardi Elisabeth Degryse (Engagés). Selon la ministre-présidente francophone, les Flamands ne font d’ailleurs eux-mêmes pas toujours preuve de cette préoccupation pour les appellations officielles lorsqu’il s’agit de leur propre région, le terme “Vlaanderen” étant régulièrement utilisé au nord du pays, alors que les dénominations constitutionnellement reconnues sont “Vlaams Gewest” et “Vlaamse Gemeenschap”, a-t-elle observé.

Le Premier ministre Bart De Wever a indiqué le mois dernier qu’il avait demandé aux administrations et institutions fédérales d’utiliser la dénomination “Communauté française” et non “Fédération Wallonie-Bruxelles” dans les communications officielles. C’est en 2011 que les partis francophones ont décidé de changer la dénomination “Communauté française de Belgique” en “Fédération Wallonie-Bruxelles”.

Cette initiative faisait suite à des discussions menées dans l’espace intrafrancophone sur l’avenir de cette entité fédérée, mal aimée par certains, tenants d’une vision régionaliste de la Belgique, et défendue par d’autres, soucieux d’une unité francophone entre la Wallonie et Bruxelles. Cet accord politique n’a toutefois jamais été traduit dans une révision de la Constitution qui énonce toujours dans son article 2 que “la Belgique comprend trois communautés : la Communauté française, la Communauté flamande et la Communauté germanophone”. En commission du parlement francophone mardi, Mme Degryse a jugé “fondamental” de préserver “une appellation qui rappelle clairement notre identité” et “qui s’inscrit pleinement dans l’évolution institutionnelle”.

Selon la ministre-présidente, l’appellation Fédération Wallonie-Bruxelles traduit la “volonté forte de rassembler les francophones, qu’ils soient de Bruxelles ou de Wallonie, autour d’un projet collectif fondé sur la solidarité, la défense d’intérêts communs et une collaboration mutuelle bénéfique”.

Belga