Magda De Galan, figure emblématique du Parti Socialiste est décédée

Magdalena De Galan, était docteure en droit à l’ULB et surtout une grande figure socialiste bruxelloise. Née le 23 septembre 1946, elle est décédée à l’âge de 77 ans ce 17 septembre, nous apprend Ahmed Laaouej (PS).

Née à Saint-Gilles le 23 septembre 1946, et docteur en droit de l’ULB (1968), elle a travaillé comme assistante à l’Université Libre de Bruxelles de 1968 à 1976. Spécialiste des questions du travail, elle est successivement inspecteur temporaire au Fonds des accidents du travail (1977-1978), secrétaire d’administration au Conseil national du travail, puis conseillère au Conseil national du travail à partir de 1978. Elle a également occupé plusieurs fonctions d’attachée de cabinets ministériels tant au niveau national que régional.

Elle entre au parti socialiste en 1978 et gagne rapidement la confiance de Philippe Moureaux et d’André Degroeve, deux hommes forts du PS bruxellois. En 1989, elle succède d’ailleurs à ce dernier à la tête de la commune de Forest, après y avoir occupé un échevinat pendant six ans.

C’est avec grande tristesse que nous apprenons la disparition de Magda De Galan, grande figure socialiste bruxelloise. Inlassable défenderesse de ses valeurs, elle aura grandement marqué son époque. Au nom du @psbruxellois j’adresse toutes mes pensées fraternelles à ses proches. pic.twitter.com/GXev9S6SeR — Ahmed Laaouej (@AhmedLaaouej) September 17, 2024

Elue députée en 1991, elle entre en janvier 1992 au gouvernement de la Communauté française, et prend en charge les Affaires sociales et la Santé. Elle rejoint le gouvernement national en 1993 pour y endosser le département de l’Intégration sociale, de la Santé publique et de l’Environnement, après la redistribution des portefeuilles ministériels socialistes due à la démission de Philippe Moureaux du ministère des Affaires sociales. En janvier 1994, après un nouveau jeu de chaises musicales dû aux répercussions de l’affaire Agusta sur le PS, elle est nommée aux Affaires sociales. En octobre de la même année, elle est réélue à la tête de sa commune, avant de rempiler à la Chambre en mai 1995.

Elue députée régionale bruxelloise, elle est désignée présidente du parlement bruxellois pour la législature 1999-2004. Après avoir été éjectée en 2001 du maïorat de la commune de Forest qu’elle avait occupé durant 12 ans, elle y était revenue pour un dernier mandat, de 2006 à 2012. Ceux qui l’ont fréquentée, à quelque niveau de pouvoir que ce soit, gardent d’elle le souvenir d’une personnalité attachante, humaniste accessible, mais aussi déterminée quand il s’agissait de défendre les valeurs chères à son parti, le PS.

De 1999 à 2004, elle était présidente du Parlement bruxellois, avant de terminer sa carrière politique en tant que bourgmestre de Forest jusqu’en 2012.

Rédaction – Photo : Belga

■ Reportage de Michel Geyer et Corinne De Beul